Проучване: Бебетата започват да учат език още в утробата на майка си

Ако сте бъдеща майка, която бърбори много, може да дадете на бебето си предимство, когато проговаря. Това е така, защото ново изследване установи, че ембрионите започват да учат езика, на който говори майката, още преди да се родят, съобщава Мейл онлайн.

При експерименти изследователите откриха повишена активност в мозъците на новородените, чувайки езика, на който са били изложени най-често в утробата си. Проучването не е разгледало кога точно бебетата стават възприемчиви към говоримия език, докато са още в утробата, въпреки че е добре известно, че плодът започва да чува звуци в по-късните етапи на втория триместър и началото на третия. Ето защо бъдещите майки, а и бащите, не трябва да се страхуват да разговарят и дори да говорят директно на бебето си.

A new study suggests that newborn babies can not only recognise their mother's voice, but they can also identify the language she spoke during pregnancy.



