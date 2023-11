Дъжд от падащи звезди: Геминиди и Урсиди ще достигнат своя пик през декември

Метеорните потоци Геминиди и Урсиди ще достигнат своя пик през нощта на 13-14 декември и на 21-22 декември, предаде ТАСС, като цитира пресслужбата на Московския планетариум.



Геминидите е сред най-мощните годишни метеорни потоци. Тази година максималната му активност ще бъде в нощта на 13-14 декември. Астрономите очакват до 150 "падащи звезди" на час.

"Метеорите на Геминидите са бели и ярки и могат да падат много често. Потокът не лети към Земята, а я настига, затова скоростта на метеорите е ниска, около 35 км/сек", уточняват от планетариума.

Geminid meteor shower 2023: When, where & how to see it https://t.co/7moGBwghFo