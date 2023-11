Обвиниха Чарлз III, че е приватизирал над 75 млн. долара, предназначени за благотворителност

Крал Чарлз III бе обвинен от британски граждани, че е приватизирал повече от 75 млн. долара, предназначени за благотворителност, за да финансира и модернизира личната си империя за недвижими имоти, съобщава изданието "Radar Online".

В доклад изнесен за "The Guardian", се обяснява, че близо седем месеца след като стана официално глава на монархията, Чарлз е използвал средновековни феодални закони, за да си върне десетки милиони долари, оставени от починали британски граждани. Медията посочи още, че се е сдобил с тях чрез практика, наречена "bona vacantia".

"Bona vacantia", или "непритежавана собственост", се отнася до имуществото и активите, оставени от британски граждани, които са починали без завещание или известни близки роднини.

Revealed: King Charles secretly profiting from the assets of dead citizens https://t.co/fJ1r8BkZGj