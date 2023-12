Изкуствен интелект показа как щеше да изглежда Фреди Меркюри на 77 г. (СНИМКИ)

Системата за изкуствен интелект "Midjourney" генерира изумителни снимки на фронтмена на рок легендите Queen - Фреди Меркюри, който си отиде от този свят на 24 ноември 1991 г. след продължителна и до известна степен тайна борба със СПИН. На кадрите той е изобразен със своите характерни мустаци, но в косата му вече се забелязват посивели кичури, предава Daily Mail.

Според изкуствения интелект на платформата дори и на 77 години музикалната легенда щеше да изглежда също толкова впечатляващо, нестандартно и внушително, както и приживе. Той може да бъде видян с известното си кожено яке в различни нюанси на розово, златно и лилаво.

