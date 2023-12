Синовете на Арета Франклин получиха домовете на певицата благодарение на завещание, открито в дивана ѝ

Синовете на Арета Франклин получиха домовете на певицата благодарение на завещание, открито между възглавниците на дивана, съобщи ВВС, цитирана от БТА.

Решението бе взето четири месеца, след като бе отсъдено, че документът е валиден въпреки нечетливостта си. Той е от 2014 г. и обезсилва завещание от 2010 г., открито в дома на певицата в Детройт през 2019 г., се казва в решението на съда.

A judge awarded Aretha Franklin‘s sons the singer’s real estate after reviewing a handwritten 2014 will that was found between couch cushions.



More here: https://t.co/tbVzA9l6Tk pic.twitter.com/3Z21VUDWNZ