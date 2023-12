Влогър разби самолета си нарочно заради гледания в YouTube (ВИДЕО).

Ютубър е осъден на шест месеца затвор за това, че умишлено е разбил самолета си с цел повече гледания и последователи. За капак Тревър Джейкъм се опитал за заблуди американските следователи, че е било инцидент.



30-годишният Тревър Джейкъб публикува видеозаписа на самолетната катастрофа през декември 2021 г., намеквайки, че е инцидент. Той се катапултира от самолета със селфи стик в ръка и скочи с парашут, за да кацне.

Trevor Jacob, the YouTuber who caused a plane crash for views, is sentenced to 6 months in federal prison pic.twitter.com/FvT7W6LYxt