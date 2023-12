Американският актьор Райън О'Нийл, известен с ролите си във филмите на Стенли Кубрик "Любовна история" и "Бари Линдън", почина вчера на 82-годишна възраст, съобщи синът му, цитиран от Франс прес.

"Това е най-трудното нещо, което ми се е налагало да кажа. Баща ми почина от естествена смърт днес", написа Патрик О'Нийл в "Инстаграм".

Барбра Страйсънд поднесе своите съболезнования за кончината на колегата си. "Участвахме заедно в "Какво става, докторе?" и "Главното събитие". Той беше забавен и чаровен, ще бъде запомнен.", написа звездата в социалната мрежа X.

So sad to hear the news of Ryan O’Neal’s passing. ❤️ We made two films together, What’s Up, Doc? and The Main Event. He was funny and charming, and he will be remembered. pic.twitter.com/Z9ADMv2R5T