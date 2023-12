Откраднаха шапката на президента Ейбрахам Линкълн (СНИМКА)

Нагли крадци отмъкнаха шапката на Ейбрахам Линкълн. Бронзовата статуя на 16-ия американски президент в Луисвил, щата Кентъки, остана без отличителния за Линкълн аксесоар. Скулптурата украсява местен парк от 2009 година насам, а липсата на емблематични цилиндър забелязал създателят ѝ, който случайно се разхождал по алеите.

Полицията в Кентъки призова всички, които имат информация за местонахождението на бронзовата шапка, да се свържат с тях, дори и анонимно, предава Нова телевизия.

A bronze top hat has disappeared from a larger-than-life sculpture of Abraham Lincoln in Kentucky https://t.co/DTesiYwMQv