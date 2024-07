Десетки си татуираха лицето на Доналд Тръмп след опита за покушение (ВИДЕО)

Броени дни след опита за убийство сцената, в която Доналд Тръмп вдига юмрук с окървавено ухо, се превърна в запазена марка на кандидат-президентската му кампания. Много от републиканците са възхитени от изображението, като то със сигурност ще остане в историята.

Тениски с емблематичния кадър се продават край залата, в която се провежда Конгресът на Републиканската партия в Милуоки. Почитатели на кандидат-президента дори избраха да татуират този исторически миг върху телата си, предава Нова телевизия.

Peeps already getting new Trump tattoos. I’m not a tattoo person but what’s your opinion on this? pic.twitter.com/klzmIOR0fF