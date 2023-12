Жерар Депардийо беше отстранен от Националния орден на Квебек заради сексистки изказвания

Френският актьор Жерар Депардийо беше отстранен от Националния орден на Квебек от министър-председателя на френскоговорещата канадска провинция заради "шокиращи" изказвания за жени, излъчени в репортаж, съобщи АФП, предава БТА.

"Скандалните изказвания на Депардийо пред камера шокираха международната публика, и то основателно. Поведението му петни репутацията на членовете на Националния орден на Квебек. Затова взех решението да наредя незабавно отстраняване от Ордена", каза премиерът на Квебек Франсоа Лего в свое обръщение.

