Леонардо ди Каприо сваля сестрата на Кейт Мос 30 г. след забежката си с модела

Вечният холивудски ерген Леонардо ди Каприо сякаш отново има ново младо гадже, след като беше забелязан на среща с Лоти Мос – малката сестра на световноизвестния модел Кейт Мос, пише Mirror.

Двамата бяха забелязани да напускат ресторант в Лондон, като източници твърдят, че Лео и 25-годишната красавица Лоти са били заедно до ранни зори. „Леонардо и Лоти прекараха цялата вечер в ресторанта заедно. Те си говореха и се смееха до малките часове, когато дойде време да затворим“, казват служители на заведението.

Leonardo DiCaprio and Lottie Moss pictured arriving at celeb haunt for secret date 30 years after his fling with Kate https://t.co/cyTDSxUvDO https://t.co/cyTDSxUvDO