След като се размина на косъм от смъртта Джеръми Ренър издава албум-равносметка (СНИМКИ)

Американският актьор Джеръми Ренър изненада феновете си с новината, че ще издаде нова музика през 2024 г., предаде ЮПИ.

"Нова музика от 1 януари. Музикален дневник за живота, смъртта, възстановяването и нещата, научени през последната година.", написа звездата на Marvel в профилите си в социалните мрежи. Името на мини-албума ще бъде "Wait" (Чакай).

От публикацията му става ясно, че обложката на албума ще бъде снимка, на която той е седнал на кей край езеро с 10-годишната си дъщеря Ава на фона на величествени планини и ясно синьо небе.

52-годишният Джеръми Ренър оцеля по чудо при нещастен случай със снегорин край дома си в Невада точно преди една година.

Актьорът бе смазан от 7-тонния си снегорин на 31 декември, докато се е опитвал да помогне на своя роднина да изведе колата си от дълбокия сняг. В последствие стана ясно, че Джеръми е счупил 30 кости, а черният му дроб е бил прободен. Той претърпя множество операции и месеци физиотерапия, като оттогава не се е снимал в игрален филм или телевизионно шоу, но посвети изцяло времето си на възстановяването и време със семейството си.

Очаква се да се завърне в сезон 3 на "Кметът на Кингстаун".

Освен изяви в киното, Джеръми Ренър има два издадени миниалбума - The Medicine и Live For Now, припомня dir.bg.