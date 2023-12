НАСА излъчи ВИДЕО с котка от далечния Космос

НАСА засне видео с котка, както правят много почитатели на пухкавелките, и след това го излъчи от около 30 милиона километра разстояние, предаде АФП.

Операцията е много сериозен тест на нова авангардна технология - лазерна комуникационна система, която е многообещаваща за бъдещето на космическите изследвания.

НАСА съобщи вчера, че за първи път е предала видео от далечния космос с помощта на тази система на 11 декември.

Звездата на 15-секундното видео е рижаво-бяла котка на име Татърс, собственост на един от служителите на Лабораторията за реактивни двигатели на НАСА. Разположено на диван, котето се опитва да улови светлинна точка от лазер.

We just streamed the first ultra-HD video brought to you via laser from deep space. And it’s a video of Taters, a tabby cat.



This test will pave the way for high-data-rate communications in support of the next giant leap: sending humans to Mars. https://t.co/tf2hWxaHWO pic.twitter.com/c1FwybYsxA