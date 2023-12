Гари Олдман: "Хари Потър" и "Батман" ме спасиха

Гари Олдман разкри как филмите за Хари Потър и Батман са го "спасили", когато е станал самотен баща.



Актьорът, който има трима сина: Алфи, Гъливер и Чарли, разказа подробно как участието му в двете хитови поредици му е помогнало да бъде у дома със семейството си, след развода му с третата си съпруга Доня Фиорентино през 2001 г.



Гостувайки в "Шоуто на Дрю Баримор" в четвъртък, Олдман сподели: "На 42 години се събудих разведен и имах попечителство над тези момчета. Така че това само по себе си беше... това беше трудно, защото имаше промяна в индустрията - много продукции се снимаха в Унгария, Будапеща, Прага, Австралия, къде ли не.“

Gary Oldman says landing roles in "Harry Potter" and Batman movies "saved me."



