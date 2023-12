Гост на хотел откри тайна врата в гардероба на стаята си и избяга от сградата (ВИДЕО)

Когато се настаните в хотел, обикновено ви се приисква да разгледате всеки ъгъл, както и вероятно да направите снимка на стаята за близки и приятели. Но едва ли някога сте попадали на това, което човекът от тази история е видял.

Мъж направи изумително откритие в хотелската си стая. Случайно той открива тайна врата, зад която има още една, разкриваща гледка, позната ни единствено от филмите на ужасите, а това не вещае нищо добро.

Man finds something unusual in his hotel room pic.twitter.com/l3m0ZGK1od