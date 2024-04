Първият космически хотел ще отвори през 2027 г.

Мечтали ли сте за космическа ваканция сред звездите, заменяйки пясъчните плажове и снежните планински склонове с нещо много по-необичайно и вълнуващо? Небесните бягства от всекидневието скоро ще станат реалност благодарение на ускорената работа по първия космически хотел, разкрива сайтът “Библията на пътешественика”.

Комерсиализацията на Космоса напредва с бързи темпове и още през 2027 г. компанията от Калифорния “Орбитал Асембли Корпорейшън” (ОАC) смята да издигне тръпката от пътешествията на извънземно ниво. Първият космически хотел ще бъде разположен в станцията “Вояджър”. В него ще има места за 280 гости и 112 души персонал.

Още догодина обаче космическият хотел ще има своята пробна умалена версия (колкото размерите на Международната космическа станция), която се нарича станция “Пайъниър”. Създателите ѝ я описват като “първата космическа станция с възможност за гравитация, където търговията, изследванията и свободното време процъфтяват в Космоса”. На практика тя ще бъде нещо като космически бизнеспарк и ще може да приютява само 28 туристи. Останалата част ще бъде заета от офиси и лаборатории, където учени ще могат да тестват различни технологии, свързани с модернизацията на космическите кораби или с изграждането на извънземни жилища на подходящи за целта планети. Обзавеждането на стаите за туристи ще е като на всички луксозни хотели на Земята, макар и по-изчистено и с по-малко мебели, като основната “екстра” ще е гледката към необятните пространства на Слънчевата система.

The world’s first space hotel is coming in 2027.

