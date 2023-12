"Flowers" на Miley Cyrus и "Can't Tame Her" на Zara Larsson са двете най-излъчвани песни в българския ефир през 2023 г. Това сочи справка в музикалната мониторинг система BMAT за периода 01.01.2023 г. - 29.12.2023 г. "Flowers" оглавява класацията като е била пусната близо 21 хиляди пъти от родните радио и телевизионни програми, докато "Can't Tame Her" се нарежда на почетното второ място с малко повече от 15 хиляди излъчвания. Сингълът на американската певица Miley Cyrus чупи всички рекорди през пролетта, докато парчето на шведката Zara Larsson е най-въртяно през летните месеци.

Песента „Flowers“ е част от осмия студиен албум на Cyrus – “Endless Summer Vacation”, който излезе през месец март и е един от най-успешните на пазара за изминалата година. “Can’t Tame Her” пък ще бъде включен в предстоящия проект на Larsson, озаглавен “Venus”, който феновете очакват с нетърпение на 9 февруари. И двете парчета са част от каталога на Sony Music.

"Flowers" получи номинации за награди Grammy в категориите "Запис на годината", "Песен на годината" и "Най-добро солово поп изпълнение". Статуетките ще бъдат връчени през февруари 2024 г.