Уволниха ректор на университет, снимал порнофилми с жена си (ВИДЕО)

Ректорът на университета в Уисконсин беше уволнен от поста си, след като беше разкрито, че е правил и разпространявал порнофилми със съпругата си, пише Daily Caller.

Джо Гоу, на 63 години, беше уволнен с единодушно гласуване след разкрития, че е снимал и пускал домашна порнография със съпругата си. Двойката пускала видеоклипове под псевдонима „Sexy Happy Couple“ на различни уебсайтове за възрастни и поддържала акаунти в социалните медии, наречени „Sexy Healthy Cooking“, в които готвят заедно с порно звезди.

University of Wisconsin chancellor Joe Gow says he regrets 'self-censoring' his secret life before it was revealed he and wife posted X-rated videos online: 'I thought the board would be a little more understanding'