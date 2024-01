НАСА ще се опита да "кацне" на Слънцето през 2024 г.

В наши дни легендата за Икар ще се разиграе отново, но с малко по-различен сюжет, наситен с повече наука, отколкото неосъществими блянове. След една година, на 24 декември, НАСА прогнозира, че слънчевата сонда "Паркър" ще прелети покрай Слънцето с изумителната скорост от 195 км/сек, или 435 000 мили в час.

Нито един обект, създаден от човека, няма да се е движил толкова бързо, нито пък ще се е приближавал толкова близо до звездата, център на галактиката ни - само на 6,1 млн. км или 3,8 млн. мили от "повърхността" на Слънцето.

"На практика ние почти кацаме на звездата", заяви д-р Нур Рауафи, който е един от участниците в проекта. "Това ще бъде грандиозно постижение за цялото човечество. Това е равностойно на кацането на Луната през 1969 г.", заяви ученият от Лабораторията по приложна физика към Университета "Джонс Хопкинс" пред Би Би Си Нюз.

Скоростта на "Паркър" ще се дължи на огромното гравитационно привличане, което ще изпитва, докато пада към Слънцето. Това ще бъде равносилно на полет от Ню Йорк до Лондон за по-малко от 30 секунди.

Слънчевата сонда "Паркър" на американската космическа агенция е една от най-смелите мисии, замисляни някога. Изстреляна през 2018 г., тя има за цел да направи многократни и все по-близки прелитания около Слънцето. Маневрата в края на 2024 г. ще отведе "Паркър" до едва 4 % от разстоянието между Слънцето и Земята (149 млн. км/93 млн. мили).

🚨 NASA PLANS TO TOUCH THE SUN



Icarus might have warned against this, but NASA’s Parker Solar Probe is boldly racing towards the Sun at 195 km/s.



Set to get closer than ever on Dec 24, 2024, it’s a space endeavor that is supposed to rival the 1969 Moon landing.



NASA: “We are… pic.twitter.com/89eJWVPK2m