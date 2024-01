Селена Гомес приключва с музикалната си кариера?

Певицата и актриса Селена Гомес е готова да забави темпото, признавайки, че иска да се съсредоточи само върху един аспект от кариерата си - актьорството, пише сайтът на сп. "Билборд".

Звездата говори за намеренията си в епизод на подкаста SmartLess с водещи Джейсън Бейтман, Уил Арнет и Шон Хейс.

"В началото много се забавлявах с музиката. След това и турнетата бяха наистина забавни. По същото време обаче правех и телевизионното си шоу "Магьосниците от Уейвърли Плейс" и го намирах за още по-забавно, така че продължих да се занимавам с това. С напредването на възрастта обаче все повече ми се иска да намеря нещо, на което да се спра", обяснява Гомес.

“I wanted to be an actress, I never really intended on being a singer full time…I don’t think I’m the best singer but I do know how to tell stories and I love being able to make songs.”



— Selena Gomez pic.twitter.com/Y8cTwflksT