Селена Гомес влиза в ролята на кралицата на кънтри-рока Линда Ронстад

Селена Гомес се насочва към големия екран, за да изиграе една от най-големите музикални икони в историята - Линда Ронстад, с лично одобрение от самата легенда, съобщава сайтът TMZ.

Спекулациите се развихриха в сряда, след като Селена Гомес публикува без обяснения своя снимка, на която чете мемоарите на Линда от 2013 г. Simple Dreams („Прости мечти“). Това се случва точно по същото време, когато Гомес обяви, че отново си взима почивка от социалните мрежи, коментира TMZ.

Selena Gomez is set to play singer-songwriter Linda Ronstadt in a new biopic #THRNews pic.twitter.com/OFYEeUTXrN