Новата мечтана дестинация за сватба - Лапландия (СНИМКИ)

Лапландия се оказа новата и модерната дестинация за приказни сватби, особено за британски двойки.

Майкъл и Дебора Балингер пътуват до Финландия с петте си деца, за да сключат брак в снежна Лапландия, като далеч не са единствените влюбени, решени да се бракосъчетаят на фона на снежните преспи във Финландия. Според организатори на сватби в района една церемония в родната земя на Дядо Коледа струва между 40 и 60 хиляди британски паунда, като рекордът за скъпа сватба е 100 000 евро, а търсенето се увеличава през последните години, предаде БНТ.

През последните 15 години в Лапландия са сключени над 700 брака, а само през последните 5 години броят им се е увеличил с 1/3. Вече има резервирани дати и за 2026-та година. Най-евтината сватба в Лапландия струва около 1000 евро.

Lapland is becoming a wedding destination - Saying "I do" in an igloo: Finland's frozen wedding boom: https://t.co/X3CtPo6WeV

Learn more about Finnish Lapland's SnowHotels and glass Igloo Villages: https://t.co/kN1x9y10Lf pic.twitter.com/H3t9y2GRuX