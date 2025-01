Мистериозни топчета затвориха девет плажа в Сидни

Къпането на девет плажа в Сидни, включително добре познатия плаж Манли, беше забранено, след като малки бели и сиви топчета бяха изхвърлени на брега в разгара на летния ваканционен сезон, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Властите съобщиха, че работят за безопасно отстраняване на отпадъците. Повечето от пробите са с размер на топчета, но някои са по-големи, се казва в съобщението им.

Океанските плажове на Сидни, известни със златистия си пясък и чистата вода, привличат туристи от цял свят.

Плажуващите бяха посъветвани да избягват Манли, Дий Уай, Лонг Риф, Куинсклиф, Фрешоуотър, Северен и Южен Кърл Кърл, Северен Стейн и северния плаж Нарабийн до второ нареждане и да се пазят, докато почистването и разследването продължава.

Властите съобщиха, че работят в тясно сътрудничество с агенцията за околната среда за събиране на проби от за изследване.

През октомври миналата година няколко плажа, включително емблематичният Бондай на изток от центъра на Сидни, бяха затворени, след като хиляди черни топчета се появиха по бреговете. Разследването установи, че те са образувани от мастни киселини, химикали, подобни на тези в козметиката и почистващи препарати, както и от коса, хранителни отпадъци и други материали, свързани с отпадъчните води, припомня Ройтерс.

