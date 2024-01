Денонощието е 48 часа за вид бръмбари

Голям черен бръмбар от вида Holotrichia parallela има уникално 48-часово денонощие, установиха учени, цитирани от електронното издание "Юрикалърт".

Животът на Земята протича в 24-часов цикъл, докато планетата ни се върти. Животните и растенията имат вградени циркадни часовници, които синхронизират метаболизма и поведението си с този денонощен цикъл. Но този бръмбар не е в синхрон с останалата част от природата, казват специалистите от Калифорнийския университет в Дейвис, като цитират данни от проучването си.

Изследването е публикувано в изданието "Кърант байолъджи".

Holotrichia parallela е селскостопански вредител в Азия. Всяка втора нощ женските бръмбари от вида излизат от почвата, изкатерват се по растение-гостоприемник и освобождават феромони, за да привлекат мъжките екземпляри. Това поведение при чифтосване се контролира от 48-часов часовник, констатират учените.

Изследователски екип, ръководен от Уолтър Лил, професор по молекулярна и клетъчна биология в Калифорнийския университет в Дейвис, и Цзяо Ин от Китайската академия за селскостопански науки в Пекин, иска да разбере дали способността на мъжките бръмбари да усещат миризмата на женските също се управлява от 48-часов часовник.

Учените изследват възприятията на насекомите. Повечето от тях - от молци до комари, използват миризмата, за да привлекат партньор. Насекомите "усещат" с антените си, които съдържат специални рецептори, реагиращи на специфични химикали, носещи се във въздуха. Така е и при изследваните черни бръмбари, но необичайното е, че и способността на мъжкия представител на вида Holotrichia parallela да открива женски полов феромон се движи по 48-часов цикъл. Той съвпада с поведението на женските екземпляри.

