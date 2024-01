Актьорът Дейвид Гейл почина внезапно на 58 години

Дейвид Гейл е починал на 16 януари на 58-годишна възраст поради "усложнения от внезапен сърдечен арест" според съобщение, споделено от представител на семейството му. Причината за смъртта на Дейвид Гейл е потвърдена.

"След като персоналът на спешната помощ установил, че актьорът не реагира, те се опитали да спасят живота му чрез CPR и дефибрилация," каза представителят. За съжаление, нищо не подействало и Гейл бил поставен на апарат за животоподдържане за няколко дни, преди да бъде обявен за мъртъв.

„Семейството няма причина да подозира, че причината за смъртта му е нещо друго, освен сърдечна недостатъчност,“ представителят заяви в съобщение, получено от PEOPLE. "Дейвид ще бъде запомнен с любовта си към актьорството и абсолютната си страст и отдаденост към приятелите и семейството си. Той притежаваше уникално качество, което караше всеки да се чувства специален в негово присъствие."

Сестрата на Гейл, Катрин "Кейти" Колменарес за първи път съобщи новината за смъртта му в Instagram петък, спомняйки си брат си и като неин "поддръжник" и "най-добър приятел."

Дейвид Гейл е роден в Тампа, Флорида през 1965 г.. Някои от по-ранните му заслуги включват участия в Growing Pains, Doogie Howser, M.D. и Murder, She Wrote в началото на 1990-те години, пише на страницата му в IMDB Актьорът също изигра Стюарт Карсън, годеника; на Бренда Уолш на Шанън Дохърти в Бевърли Хилс, 90210, и Дийн Колинс в драмата на WB Савана, но той остави своя отпечатък като д-р Джо Сканлън в повече от 200 епизода на Порт Чарлз.

През 2002 г. той се появява с Брадли Купър и Колийн Порч в Bending All the Rules. Другите му филмови изяви включват Perfect Opposites от 2004 г.

Последната заслуга на Гейл, посочена в IMDB, е Blacksad: Under the Skin, приключенска игра за Windows, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch, в която той озвучава героя Сам.

В съобщението, разпространено в понеделник, майката на Гейл, Мери, каза за внезапната смърт на сина си: „Ние сме изключително трогнати от изливането на любов от преданите фенове и колеги на Дейвид. Благодарни сме за цялата подкрепа, получена в този много труден момент."