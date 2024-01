Децата на колумбийската наркобаронеса Гризелда Бланко съдят София Вергара

Семейството на печално известната колумбийска наркобаронеса Гриселда Бланко дава под съд София Вергара, съобщава ЕТ Tonight.

Пълнолетните деца на Бланко, които са представители на нейното имущество, са подали съдебен иск срещу актрисата, платформата Netflix, и всички, които стоят зад проекта, с цел да блокират пускането на сериала, твърдейки, че "използват без разрешение образа на майка им". Според съдебния иск, получен за изданието, синът на Гризелда, Майкъл, твърди, че от 2009 г. насам е давал множество интервюта на лица, които се интересуват от разработването на историята на неговия живот и тази на майка му в продукция. Майкъл твърди, че тези интервюта са били провеждани до 2022 г. и че замесените лица са обещали да продават проекта в Холивуд от 2016 г. нататък. В иска си посочва, че платформата Netflix също е проявила интерес, но не е искала да използва никакви подробности или консултации.

Майкъл смята също, че Netflix по същество си е присвоила историята на семейството и я е включила в сериала, като е нарушила правата на децата Бланко, използвайки техните образи и подобия без разрешение. Въпреки че искът не забранява изрично изобразяването на майка им, която е публична личност, децата твърдят, че техните образи и материали от интервюта са били използвани в продукцията.

А иначе в сериала Вергара е изпълнителен продуцент. В него актрисата, позната най-вече с участието си в "Модерно семейство", се превъплъщава и в ролята на "кокаиновата кръстница" - прочутата колумбийска кралица, създала един от най-печелившите картели в историята. Действието се развива в Маями през 70-те и 80-те години на миналия век и показва "смъртоносната смесица от неподозирана жестокост и чар" на Бланко, казаха по-рано от Netflix, предава dir.bg.

