Райън Гослинг е разочарован от "Оскарите" заради Марго Роби и Грета Гъруиг

Райън Гослинг пусна официално изявление, в което благодари за номинацията за "Оскар", но е разочарован, че Грета Геруиг и Марго Роби не получиха номинации съответно за най-добра актриса в главна роля и най-добър режисьор за филма "Барби".

Гослинг беше номиниран за Оскар за най-добра поддържаща мъжка роля, заедно с колежката си Америка Ферера, която бе номинирана за най-добра актриса в поддържаща роля, което накара мнозина да критикуват остро номинациите, пренебрегвайки двете основополагащи фигури на кино хита.

„За мен е изключителна чест да бъда номиниран от моите колеги заедно с толкова забележителни артисти в година на толкова много страхотни филми“, започна актьорът. „И никога не съм мислил, че ще кажа това, но също така съм невероятно горд, че е за изобразяването на пластмасова кукла на име Кен“, посочи Гослинг.

Ryan Gosling just released a statement that directly calls out this morning’s Gerwig and Robbie snubs in best director and best actress: pic.twitter.com/gf5vQI5Z0c