7-цифреният бонус на Том Холанд за "Отмъстителите" е изпратен погрешно на Том Холандър

Бонусът на Том Холанд за "Отмъстителите" е изпратен погрешно на Том Холандър, съобщи Би Би Си.

Двайсет и седем годишният Холанд е известен най-вече с ролята си на Спайдърмен.

Звездата от "Белият лотос" Том Холандър е получил плащане, предназначено за колегата му Холанд. 56-годишният Холандър, който е носител на награда БАФТА за поддържащата си роля в минисериала "Нощният управител" на Би Би Си, разказа случката в късното вечерно шоу на Сет Майърс. По думите му той е преглеждал имейлите си, когато е видял съобщение за изплатен бонус за касови приходи на "Отмъстителите".

Actor Tom Hollander reveals his agency mixed up the names and mistakenly sent him Tom Holland’s Marvel bonus, a 7-figure amount:



“It was an astonishing amount of money… And it was more money than I’d ever [seen]. It was a seven-figure sum.” pic.twitter.com/7WXAPVX4Ss