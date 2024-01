Голямо щастливо семейство: Джей Ло, Бен Афлек, Дженифър Гарнър и техните деца (СНИМКА)

Бен Афлек и бившата му съпруга Дженифър Гарнър продължават да доказват своите приятелски отношения.

Папараци заснеха звездата от "Арго" заедно със съпругата му Дженифър Лопес, бившата му Гарнър и техните деца на училищно събитие.

Триото беше забелязано заедно, след като присъстваха на музикално представление.

51-годишната Гарнър вървеше редом с децата си Серафина, 14, и Самуел, 11, докато бившият ѝ съпруг и Лопес следваха детето на певицата Еме, 15.

Jennifer Lopez and Ben Affleck all smiles alongside Jennifer Garner on rare joint outing with kids in LA https://t.co/FnywMgV3G5 pic.twitter.com/tUofz8IZEo