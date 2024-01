54-годишната Джей Ло демонстрира невероятен корем по оскъдни бикини край басейна ВИДЕО+СНИМКИ

Дженифър Лопес показа невероятната си фигура в музикалния видеоклип към своя ремикс Can't Get Enough с Latto, пише The Sun.

54-годишната изпълнителка на хитове се изфука с корема си в малки черни бикини с шнурове, докато се разхождаше покрай басейна.

Джей Ло сподели тийзър за ремикса на музикалния видеоклип, който официално излиза в понеделник, в Instagram.

В шумния клип майката на две деца лудува под душ на открито.

Снимка: Instagram

След това тя позира до басейн с прозрачен черен кафтан, наметнат върху банските ѝ.

Джей Ло допълни "композицията" със златни обеци и масивна златна гривна, залагайки на високи токчета.

В друг кадър тя е с червен сутиен и корсет с връзки, докато изпълнява секси съчетание, хореографирано от Гален Хукс с група поддържащи танцьори.

На друго място изпълнителката на Let's Get Loud танцува, облечена в кафяв топ с пайети и подходящи панталони.

Снимка:Instagram

Джей Ло пусна своя завръщащ се сингъл, Can't Get Enough, миналия петък.

Първият музикален видеоклип - режисиран от Дейв Майерс - провокира булчинската мания на Джей Ло, имайки предвид, че тя е имала три развода и е играла булки в девет филма.

Can't Get Enough е песен от деветия студиен албум на JLo This Is Me... Now.

Певицата говори за сексуалния си живот със съпруга си, Бен Афлек, в текста.

Тя пее, “Това реален живот ли е? / Прекалено хубаво, за да е истина / Вземи ме за цяла нощ.

“Мога да усетя страстта в очите ти / Все още съм влюбена в теб / Дай ми това докосване, дразнене, толкова хубаво, че не мога да повярвам."

“Ти винаги си този, от когото имах нужда / Не трябва да пазя тайна, но ще ти позволя да ме запазиш за себе си / Това е начинът, по който ме обичаш.

“Начинът, по който ме докосваш / Това е начинът, по който ме гледаш / Не мога да ти се наситя, момче.”

Албумът е почит на Джей Ло към актьора от Батман, след като двамата се ожениха тайно във Вегас на 17 юли 2022 г. - две десетилетия след първия им годеж.