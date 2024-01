Ким Кардашиян се оплака от болезнен псориазис (СНИМКИ)

Ким Кардашиян разкри пред своите 364 милиона последователи в Instagram, че в момента се бори с наистина "болезнен" обострен псориазис.

„Колко луд е псориазисът ми в момента, хора“, каза тя във видео, докато показваше голямо червено петно на прасеца си. „Не знам какво се случва, но трябва да разбера… това е лудост.“

43-годишната Кардашиян отбеляза, че „не е сигурна“ какво е предизвикало обострянето, тъй като не е променяла диетата си наскоро.

„Опитах всичко“, написа тя. "Псориазисът е гаден."

В отделно видео, публикувано на Story в Instagram, Кардашиян обясни, че обривът расте.

„Беше само на това място, но сега мога да кажа, че се спуска надолу по крака ми и нагоре по бедрото ми“, каза тя. „Просто знам, че е време да разбера това какво се случва.“

Въпреки разочарованието си, Кардашиян се опита да погледне от светлата страна на нещата, като посочи, че голямото червено петно прилича на сърце.

„Струва ли ми се, или моят псориазис е във формата на сърце за Свети Валентин?” пошегува се тя. „Виждате това, нали? Но имам късмет, имам псориазис във формата на сърце за Свети Валентин“, добави тя.

