Ритници и обиди: Бой между депутати в Малдивите (ВИДЕО)

Сцени, достойни за истински екшън филм, бяха заснети в парламента на Малдивите в края на миналата седмица. Депутати влязоха във физическа саморазправа с размяна на юмручни удари и взаимни обиди. Причина за боя стана ключов вот за одобрение на кабинета.

⚡️🇲🇻 WHEN MPs KICK EACHOTHER'S ASS - now that's justice. A fight breaks out in the Maldives Parliament over a vote to approve the proposed government structure, by new President Mohamed Muizzu. Several Members of Parliament are injured and require medical attention. pic.twitter.com/cDDy0TchjL

Опозицията реши да гласува против четирима министри от правителството на новоизбрания президент Мохамед Муизу. Това предизвика недоволство сред членовете на управляващата партия.

The video of the Members of the Parliament of the Maldives fighting continues to be questioned by many due to such behavior that is not suitable for representatives of the people.

It is a video showing inside the Parliament, Members of Parliament from different political parti pic.twitter.com/Pv9NTLf74h