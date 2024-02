Джина Карано съди "Дисни" за уволнението ѝ от "Мандалорецът", Илон Мъск поема съдебните разноски

Когато става дума за уволнената актриса от "Мандалорецът" Джина Карано и Илон Мъск, отмъщението срещу компанията "Уолт Дисни" се сервира горещо, дори и да отнема малко време и да се опитва да завлече Педро Паскал и Марк Хамил, предава Deadline.

Три години след като бившата ММА състезателка Карано беше отстранена от управляваната от Боб Чапек тогава компания Дисни заради това, че сравни политическия климат в Америка с този в нацистка Германия, във вторник стана ясно, че Карано съди Дисни и компанията Lucasfilm за това, че са я изхвърлили от поредицата за ловците на глави – а собственикът на X/Tesla плаща хонорарите на адвокатите ѝ.

“Преди време в една не толкова далечна галактика ответниците дадоха ясно да се разбере, че в тяхната империя е приемливо само един начин на мислене, говорене или действия и че онези, които се осмеляват да поставят под въпрос или не се съобразяват напълно с нея, няма да бъдат толерирани”, се казва в жалбата, с която се иска процес със съдебни заседатели, подадена тази сутрин във федералния съд. “Така беше и с Карано”

“Върховенството на закона все още властва над империята на ответниците“.

Джина Карано поиска те да бъдат подведени под отговорност за своите хулигански, дискриминационни и репресивни действия — действия, които са причинили не само значителни емоционални вреди, но и милиони долари пропуснати доходи,” се допълва в иска, в който се твърди, че има неправомерно уволнение и дискриминация по полов признак.

На 21 февруари 2021 г., малко след като вторият сезон на "Мандалорецът" с участието на Карано приключи по Disney+, Lucasfilm излезе с остра декларация относно отношенията си с актрисата:

“Джина Карано в момента не работи за Lucasfilm и няма планове това да се случи в бъдеще. Въпреки това нейните публикации в социалните мрежи, които очернят хора въз основа на тяхната културна и религиозна идентичност, са отвратителни и неприемливи.”

С иска Карано и нейните адвокати се надяват да изобличат Дисни и Lucasfilm за нарушени сделки и заглушаване на свободата на словото.

#IStandWithGinaCarano - Let @Lucasfilm hear all those voices of love and support from fans, supporters, and members of @X . Gina truly deserves so much more than an apology. pic.twitter.com/ISbPvnVaWG

“Освен че я уволняват, ответниците отказват да я наемат за вече обещани роли, включително, но не само, за третия сезон на "Мандалорецът", за новия сериал "Рейнджъри на Новата република" и за планираните бъдещи пълнометражни игрални филми по "Междузвездни войни" (които бяха обявени наскоро) — и всичко това заради политическите ѝ убеждения и при неравностойно третиране спрямо колегите ѝ мъже,” се твърди в жалбата.

Открито консервативната Джина Карано се опитва също така да обрисува управляваната вече от Боб Айгър компания Дисни като имаща сексистки двоен стандарт. “Ответниците също така дискриминираха Карано, като я третираха различно от нейните колеги мъже, които също правеха публични, политически изявления в социалните медии,” се казва в иска. “Нейните колеги-мъже не са били дисциплинарно наказани, камо ли да бyдат уволнени по начин, който да унищожи кариерата им, въпреки че някои биха намерили изявленията им за отвратителни.“

За тази цел в иска се изтъкват постове и изказвания на изпълняващия главната роля в "Мандалорецът" Педро Паскал и на самия Люк Скайуокър - Марк Хамил, относно Доналд Тръмп и политиката му като тази на Адолф Хитлер и нацистите. На език, подобен на споменаването на Паскал, в иска на Карано се казва “Ответниците не са коментирали, камо ли публично да осъдят коментарите на Хамил в социалните мрежи.”

Искайки множество обезщетения и съдебна заповед, за да си върне ролята на мандалорианския рейнджър Кара Дюн, Карано се включи в социалните мрежи, за да засили дълго отлагания си юридически ход. Твърдейки, че думите ѝ “са били последователно изопачавани, за да ме демонизират & дехуманизират като десен екстремист”, бившата актриса също така разкри, че Мъск играе за нея.

Представител на "Дисни" не е отговорил на молбата на Deadline за коментар относно иска на Карано, подкрепен от Илон Мъск.

Екипът на Мъск от своя страна обаче побърза да потвърди финансовата си подкрепа за Карано.

As a sign of X Corp’s commitment to free speech, we’re proud to provide financial support for Gina Carano’s lawsuit, empowering her to seek vindication of her free speech rights on X and the ability to work without bullying, harassment, or discrimination. https://t.co/bPulK3nbAd