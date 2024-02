Принц Уилям коментира за пръв път диагнозата на баща си Чарлз III (ВИДЕО)

Принц Уилям направи първия си публичен коментар по повод диагнозата на крал Чарлз III. Припомняме, че в понеделник от Бъкингамския дворец обявиха, че британският монарх е диагностициран с рак на простатата, установен по време на лечение на доброкачествено заболяване.

След разкритието се наложи Уилям да отмени почивката си и да поеме част от публичните задължения на краля. Принцът на Уелс се беше оттеглил от обществените прояви, за да се грижи за съпругата си Катрин, която претърпя планова коремна операция преди месец.

Принцът, който е следващият престолонаследник, присъства на благотворително събитие за набиране на средства за въздушни линейки, предава Блиц.

„Искам да използвам тази възможност и да благодаря за милите пожелания за Катрин и баща ми. Особено през последните дни. Това означава много за всички нас“, каза Уилям в началото на речта си.

Prince William jokes with Tom Cruise as he resumes royal duties following King Charles III's cancer diagnosis and other family health issues. pic.twitter.com/w9tJ6dXHYn