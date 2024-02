39 години с донорско сърце: Нидерландец постави световен рекорд (СНИМКИ)

Нидерландец на 57 години подобри световния рекорд за най-дълго оцелял пациент с трансплантирано сърце, съобщи Скай нюз.

Берт Янсен е живял 39 години с донорското сърце, което получава в болница "Хеърфийлд" в Лондон през 1984 г.

Постижението вече е признато от Световните рекорди на Гинес.

Янсен развива грипоподобни симптоми и на 17-годишна възраст е диагностициран с кардиомиопатия - състояние, което засяга способността на сърцето да изпомпва кръв в тялото.

В Нидерландия никога не е извършвана трансплантация на сърце, но кардиологът на Берт Янсен има връзки с "Хеърфийлд" и пионера в тази област професор Магди Якуб, който в крайна сметка извършва операцията, когато пациентът е на 18 години.

At aged 17, Bert Janssen received a life-saving heart transplant at Harefield. Over 39 years later, he has been verified as the world's longest surviving heart transplant patient.



