Пускат убиеца на рапъра Тупак на свобода скоро

Заподозреният за убийството на легендарния рапър Тупак Шакур Дуейн "Кийф Д" Дейвис ще бъде пуснат на свобода до дни, заяви неговият адвокат, въпреки че вече е прекарал месец зад решетките, опитвайки се да събере достатъчно пари, за да плати гаранцията си от $750 000.

Адвокатът на Кийф от Лас Вегас Карл Арнолд каза пред The U.S. Sun, че е „100 процента уверен“, че Дуейн Дейвис ще плати гаранцията в следващите дни.

Заподозреният за убийството на Тупак чака присъдата си в затвор в окръг Кларк в Лас Вегас, след като в началото на януари съдия му определи парична гаранция, за да бъде пуснат под домашен арест. Властите обаче ще проверят от къде идват парите на Дуейн Дейвис и дали са законни. Това трябва да стане до 20 февруари, когато е насрочено изслушване, предава "Телеграф".

