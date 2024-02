Ози Озбърн нападна Кание Уест, използвал музика на Black Sabbath без позволение (ВИДЕО)

Фронтменът на Black Sabbath Ози Озбърн и наследниците на покойната певица Дона Съмър публично обвиниха Кание Уест, че е използвал записи на тяхна музика без разрешение в последния си албум.

Албумът на Уест "Vultures 1", който бе създаден в сътрудничество с певеца и рапър Ty Dolla $ign, беше пуснат в събота, информира CBS.

„Vultures 1“ беше представен в United Center в Чикаго в четвъртък вечерта и клипове от шоуто се разпространиха в социалните медии, включително и части от песента "Carnival", в която Озбърн разпозна части от изпълнение на живо от 1983 г. на песента на Black Sabbath "Iron Man."

В публикация в социалните медии в петък Ози Озбърн написа, че Уест, който смени името си на Ye, е „искал разрешение да вземе част от изпълнение на живо от 1983 г. на "Iron Man" и му е отказано разрешение, защото е антисемит и е причинил неописуема болка на мнозина."

. @KANYEWEST ASKED PERMISSION TO SAMPLE A SECTION OF A 1983 LIVE PERFORMANCE OF “IRON MAN” FROM THE US FESTIVAL WITHOUT VOCALS & WAS REFUSED PERMISSION BECAUSE HE IS AN ANTISEMITE AND HAS CAUSED UNTOLD HEARTACHE TO MANY. HE WENT AHEAD AND USED THE SAMPLE ANYWAY AT HIS ALBUM…