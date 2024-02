Родителите на съпругата на Кание Уест не могат да я познаят

Поредната разголена поява на съпругата на Кание Уест - Бианка Ченсори, буквално е предизвикала стрес на родителите ѝ, които не можели да я познаят.

Подобно на хиляди потребители в социалните мрежи, които разкритикуваха поведението на музиканта спрямо съпругата му, майката и бащата на австралийката също били в ужас от начина, по който той я контролира.

Чашата преляла след като тя беше заснета да придружава Кание чисто гола, като под прозрачния дъждобран, който носеше, само няколко надписа прикриваха гърдите и интимните ѝ части.

