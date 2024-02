Род Стюарт смята, че Ед Шийрън не става за изпълнител

Изненадващо за мнозина, Род Стюарт се оказа, че не е фен на Ед Шийрън.

В интервю за The Times 79-годишният изпълнител говори за новото поколение звезди и разкри кои според него ще "издържат на времето". Уви, рижият артист не е един от тях, според Род.

Rod Stewart says Ed Sheeran’s music will not stand the test of time:



“I don’t know any of his songs, old ginger bollocks.” pic.twitter.com/tgaO0vq3ZL