Заради реклама: Принц Хари и Меган промениха фамилното име на децата си

Принц Хари и Меган прибавиха титлата Съсекс като фамилно име за децата си и по този начин да се "обединят" не само като семейство, но и като бранд.

След коронацията на крал Чарлз миналия май 4-годишният Арчи и 2-годишната Лилибет вече биват представяни като Арчи Съсекс и Лилибет Съсекс, а не с фамилията Маунтбатън-Уиндзор, споделя източник пред The ​​Times.

