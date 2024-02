Художничка се омъжва за холограма (ВИДЕО+СНИМКИ)

Испанската художничка Алисия Фрамис ще стане първата дама, омъжила се за холограма, която е създадена от изкуствен интелект. Сватбата е обявена като пърформанс и ще се състои през лятото в Ротердам.

„Представете си партньор, който винаги е там, когато имате нужда от него, но който никога не ви дава целувка, прегръдка или каквато и да е форма на обич, включваща най-малкия физически контакт. Някой, с когото споделяте „романтична връзка“, участвайки в дълги дебати, които интелектуално ви стимулират по дълбок начин, но който никога няма да протегне ръка, за да смени електрическа крушка или да помогне с носенето на пазарски чанти. Няма да измие чиниите, да отвори вратата на гост или да подаде ръка за помощ, ако случайно се спънете“, коментира идеята бъдещата младоженка.

Alicia Framis will be the first woman to marry an AI hologram named AILex. AILex's personality is a composite of Alicia’s previous acquaintances. Her plan includes 'the first life insurance policy for AILex' and 'getting a mortgage for a special house in which AILex can (1/2) pic.twitter.com/Bf4jvpvLJG

Въпреки че в момента е категоризирана като „пърформанс“, творбата на художничката отразява сценарий, който скоро може да се превърне в нещо напълно реално. Алисия Фрамис си е поставила за цел да разсъждава върху взаимодействието между хората, изкуствения интелект и съвременното изкуство.

Spanish artist takes 'digital love' to a whole new level!

She's all set to marry a 3D hologram, making her the first woman to tie the knot with a virtual beau.

Tired of real-life dating drama?

She simply fed her exes' data into an AI, which whipped up the perfect holographic… pic.twitter.com/4cl5JJgZVw