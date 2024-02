Реклама на парфюм вдъхновила звезда от "Съседи" за лесбо тройка

Бившата звезда от „Съседи“ Кейтлин Стейси направи изненадваща промяна в кариерата си - от актьорство - към порно, пише Дейли Стар

Вече 33-годишната актриса стана известна в емблематичния австралийски сериал като Рейчъл Кински, когато беше само на 14 години. Феновете си спомнят, че Рейчъл беше най-малката дъщеря на Алекс Кински и сестра на Зик и Катя Кински.

Но през 2009 г. Кейтлин се сбогува със сапунения сериал. Оттогава тя участва във филми като хитовия филм на ужасите Smile и скорошното телевизионно комедийно шоу на Amazon Class Of ‘07.

Въпреки това през 2021 г. Кейтлин реши да промени кариерата си, когато потвърди, че си взима почивка от актьорството. Вместо това тя избра да се впусне в индустрията с филми за възрастни.

Сега Кейтлин е режисьор и сценарист в притежаваното от дами порнографско студио Afterglow. Говорейки пред Women’s Wear Daily, тя каза: „Това е компания, управлявана от странни хора. Това е много готина група от жени, които правят много добри неща.”

Миналата година тя разказа какво е да работиш в света на порното в подкаста I've Got News for You: “Съдържанието е доста напрегнато, но върви точно като всеки друг филм. Мисля, че има повече жени режисьори в порнографията, отколкото в масовото кино и телевизия”, каза тя.

Тя също така разкри как е намерила вдъхновение за лесбийски порно филм от реклами на парфюми по телевизията. Кейтлин каза: “Когато гледаш реклама на парфюми, първо си мислиш, че това няма смисъл. Но те винаги са толкова секси и винаги имаш чувството, че сексът е на път да се случи – всички си душят вратовете и си облизват китките“, иронизира тя.

“Така че някак си измислих концепцията за реклама на парфюм, която след това се превръща в лесбийска тройка”, допълни тя.

Кейтлин също говори за това как индустрията за възрастни е идеалното място за усъвършенстване на нейните сценаристки и режисьорски умения. По-рано тя каза пред Contents: “Искам да стана по-добър режисьор и да се науча как да правя неща, които изглеждат красиви и се възприемат добре. Порното е чудесно място да се ориентирате визуално.”