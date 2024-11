Войниците на Ким Чен Ун, пратени в Русия, полудели по порното

Севернокорейски войници, които са били изпратени в Русия, „преяждат с порнография“, след като за първи път им е даден нефилтриран достъп до интернет. Твърдението идва от Гидиън Рахман, главен редактор по външните работи на Financial Times, който каза, че надежден източник е споделил новината с него, пише standard.co.uk.

A usually reliable source tells me that the North Korean soldiers who have deployed to Russia have never had unfettered access to the internet before. As a result, they are gorging on pornography.