Селена Гомес пусна секси СНИМКА от ваната, докато беше в Париж

Селена Гомес позира гола във ваната в нов пост в Instagram, споделен в неделя, докато сподели, че се наслаждава на "40 часа" в Париж.

31-годишната актриса от "The Only Murders In The Building", която наскоро обяви, че е лудо влюбена в настоящия си приятел Бени Бланко, също така промотира предстоящия си сингъл, озаглавен "Love On", който излиза по-късно този месец, на 22 февруари.

Звездата показа на феновете си онлайн как е седнала във ваната, докато издига ръцете си във въздуха с гръб към камерата. Гомес е покрита със сапунени мехурчета, а тъмните ѝ кичури са хванати небрежно и високо, за да не се мокрят.

Към парижките кадри основателката на Rare Beauty включи моменти, на които се глези с вкусен кроасан, както и с топла напитка. Тя показа как се разхожда из улиците на френската столица. Актрисата беше облечена в черен топ с дълги ръкави, като заложи и на дързък червен нюанс на устните си за разходката.

По време на кратката си визита в Париж тя традиционно си направи снимка с Айфеловата кула в далечината.

По-рано тази седмица, в четвъртък, Селена Гомес обяви, че следващата седмица ще пусне нов сингъл "Предварително запазете новата ми песен "Love On", която излиза на 2.22", написа тя към обложката на сингъла. На нея Селена е изобразена застанала до отворена врата, която води към балкон. Звездата е облечена в бял халат, а на главата ѝ беше увита бяла кърпа, като носеше модерни слънчеви очила. Зад гърба на певицата се простира живописен, син океан. Цялата тема на песента напомня на класическите изображения от 50-те и 60-те години на миналия век.

Love On се появява, след като през август миналата година тя пусна песента Single Soon, която беше продуцирана от приятеля ѝ Бени Бланко и Cashmere Cat. Малко след това Селена Гомес заяви, че пуска един последен албум, след което ще се фокусира върху актьорството.