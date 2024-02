Принц Уилям ще строи жилища в помощ на бездомните

Британският принц Уилям обяви плановете си да построи жилища на територията на херцогство Корнуол в помощ на бездомните в югозападната част на Англия, предаде ДПА, цитирана от БТА.

В сътрудничество с корнуолската благотворителна организация за борба с бездомността St Petrocs проектът ще осигури 24 жилища в Нанследан, Нюкей, с „цялостна подкрепа“, за да се създаде път към постоянен дом.

Разработването на „висококачествените жилища за временно настаняване“ ще започне през септември, а първите се очаква да бъдат завършени през есента на следващата година.

Херцогство Корнуол е портфейл от земя, сгради и инвестиции, оценено на повече от 1,26 милиона британски лири, което осигурява догоди за престолонаследника.

В интервю за вестник миналата година Уилям, който е херцог на Корнуол, беше попитан дали има планове да осигури достъпни домове на територията. „Има. Абсолютно. Социални жилища. Ще ги видите, когато са готови“, каза той.

