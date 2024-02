Дуа Липа се запозна с майката на новото си гадже (СНИМКА)

Новото гадже на Дуа Липа, Калъм Търнър, я запозна с майка си. Изданието Daily Mail показа снимки на тримата в приповдигнато настроение, както и на двете дами как се прегръщат. Калъм и Дуа потвърдиха връзката си миналия месец, по време на публична проява на обич в Холивуд. И новината, че са двойка, бързо обиколи интернет.

Dua Lipa and Callum Turner’s mom in London. pic.twitter.com/237G59UZHo

Търнър е актьор, модел, и е на 33 години. Роден е в Обединеното кралство и именно майка му е тази, която го запалва по киното и го е вдъхновила да стане актьор.

Дуа е родена през 1995 г. в семейство на косовско-албански родители, които са избягали от конфликта и политическата нестабилност на Балканите, припомня dir.bg. Подобно на новото си гадже и тя като по-млада се е занимавала с актьорско майсторство, но прекъсва, тъй като решава да се отдаде изцяло на поп кариерата си.

📸 | @DUALIPA, Callum Turner and Joe Alwyn at the Fashion and Film Party in London yesterday! (18/02) pic.twitter.com/STLvGuTQYT