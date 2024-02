Охранител на Майкъл Джексън разкри истинската причина за пластичните му операции

Американският певец Майкъл Джексън многократно се е подлагал на пластични операции, за да подобри, по думите му, лицето си.

Наскоро обаче бившият му охранител Мат Фидес за първи път разказа каква точно е била причината за първата промяна на външния му вид. Оказва се, че това е заради обиди от роднини.

„Семейството на Майкъл го дразнеше за размера на носа му. Наричаха го „голям нос“ и така нататък. Той казваше, че баща му е този, който го тормози най-много и се обръщал към него със следните думи: „Ти не си го получил от мен, ти го получи от майка си“, тези думи наистина много нараниха Майкъл“, разказва мъжът в подкаста "Anything Goes with James English".

Затова през 1979 г. Майкъл прави първата си ринопластика, за да спре тормоза на баща си. Певецът имал и нараняване на носа, така че операцията решила два от проблемите на Джексън, което охранителят описва по следния начин:

„Майкъл танцуваше средно около три часа на ден. На един етап той правеше 50 последователни завъртания и веднъж падна. Той счупи носа си и видя това като чудесна възможност да го направи по-малък."

Охранителят допълва, че след това Майкъл Джексън е имал много хирургически интервенции и дори не можел да си спомни точния им брой, пише blitz.bg.

"Не знам колко операции е имал. Не съм го обсъждал подробно с него. Тогава не можехме да говорим за пластична хирургия или ботокс. Той трябваше да поддържа този имидж, защото зад гърба си имаше звукозаписни компании, които плащаха милиарди“, казва Фидес.

Източник: blitz.bg