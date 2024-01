Скоро започват снимките на нов биографичен филм за Майкъл Джексън

"Филмът ще поднесе на зрителите завладяващ портрет на брилянтния, но сложен човек, който се превърна в Краля на попа", гласи официалното съобщение за филма

Историята на Майкъл Джексън ще бъде пренесена на голям екран през следващата година, съобщи People. Lionsgate обяви, че предстоящият биографичен филм за Майкъл ще излезе по кината на 18 април 2025 г. Студиото ще пусне филма на вътрешния пазар, а Universal ще го пусне на международния пазар. Продукцията на филма ще започне на 22 януари, съобщава Variety, цитиран от vesti.bg.

"Филмът представя неговите триумфи и трагедии в епичен, кинематографичен мащаб - от човешката му страна и личните му борби до безспорния му творчески талант, илюстриран от най-емблематичните му изпълнения. Както никога досега, публиката ще се запознае отвътре с един от най-влиятелните и новаторски артисти, които светът някога е познавал."

Антоан Фукуа от "Тренировъчен ден" ще бъде режисьор на предстоящата продукция, а племенникът на Джексън, Джафар Джексън, ще изпълни главната роля на изпълнителя на "Трилър". Джафар е син на по-големия брат на Майкъл - Джърмейн Джаксън. Сценарият е написан от Джон Логан от "Гладиатор".

"Невероятно е колко много Джафар прилича на Майкъл", казва Фукуа пред Entertainment Weekly.

"Звучи като него, танцува като него, пее. Наистина е странно. Греъм Кинг, който е фантастичен продуцент, го намери и ми го представи, а аз бях поразен", допълва той.

