Бащата на Тейлър Суифт нападна фотограф в Сидни (ВИДЕО)

Бащата на Тейлър Суифт е обвинен, че е нападнал фотограф в Сидни, докато той и дъщеря му празнували края на австралийското ѝ турне в ранните часове на вторник сутринта.

Полицията на Нов Южен Уелс потвърди, че води разследване, след като 71-годишният Скот Суифт, както се твърди, е нападнал 51-годишен мъж около 2:30 ч. Според информацията той е напуснал мястото на инцидента, преди фотографът да отиде в полицията.

Бащата на Тейлър открай време следи изкъсо охраната на дъщеря си, като е пряк отговорник за инструктажа, който всеки охранител, както личен, така и на концертите ѝ, получава. Феновете на певицата много добре знаят колко стриктен е той що се отнася до безопасността на звездната му дъщеря.

Полицията заяви, че 51-годишният мъж не се е нуждаел от медицинска помощ.

Taylor Swift's father, Scott Swift, has been accused of assault. A photographer alleges Scott Swift assaulted him at the Neutral Bay Wharf at about 2.30am, after the singer and her entourage disembarked from a luxury yacht. #9News STORY: https://t.co/Ty9ZfCc01h pic.twitter.com/4l1KhVIaw2

В момента тече разследване на предполагаемото нападение, като полицията на Северния бряг е започнала разследване.

Тейлър Суифт завърши четвъртото си и последно шоу на стадиона Accor в Сидни в понеделник вечерта.

Певицата и екипът ѝ, в който е бил и баща ѝ, са излезли на пристанището в Сидни, за да отпразнуват края на австралийската част от турнето The Eras Tour. Споменава се, че те са се забавлявали цяла нощ на луксозна суперяхта.

Taylor Swift's rep responds to TMZ report that her father Scott attacked a paparazzo in Australia:



“Two individuals were aggressively pushing their way towards Taylor, grabbing at her security personnel, and threatening to throw a female staff member into the water.” pic.twitter.com/zomWDtktzy