Нарцистична майка и отсъстващ баща: Дженифър Лопес проговори за трудното си детството

Дженифър Лопес разсъждава за детството си в един откровен момент от новия си документален филм „The Greatest Love Story Never Told“.

Изпълнителката на “Let’s Get Loud”, която е израснала в Бронкс с двама братя и сестри, твърди, че не е получавала достатъчно любов от родителите си.

“Докато растях, винаги съм търсила някой, който да ме накара да се чувствам обичана”, каза тя пред зрителите.

“Бях средното дете, не бебето, не първородното … просто малко се губиш между всичко това”, продължи 54-годишната Джей Ло, визирайки сестрите си Лесли и Линда.

Лопес говори и за родителите си - Гуадалупе Родригес и Дейвид Лопес, които се развеждат през 90-те години на миналия век.

“Чувствах се много пренебрегната от баща ми, защото той винаги работеше по нощите, а след това по цял ден спеше и аз не чувствах, че имам достатъчно връзка с него”, каза тя.

"Чувствах се много пренебрегната от баща ми, защото той винаги работеше по нощите, а след това по цял ден спеше и аз не чувствах, че имам достатъчно връзка с него", каза тя.

Jennifer Lopez says she didn't receive enough love as a child from 'narcissistic' mother and absent dad

„Майка ми беше нарцистична, център на вниманието, купонджийка“, добави Лопес.

Изпълнителката вече е споменавала за сложните отношения с майка си в документалния филм на Netflix от 2022 г., “Halftime.”

“Майка ми е супер сложна жена , тя искаше да сме независими и никога да не разчитаме на мъж”, обясни Лопес.

“Тя правеше това, което трябваше да направи, за да оцелее, и това я направи силна, но и жестока,” продължи тя.

Проблемите между майката и дъщерята се задълбочили , когато Лопес не се подчини на желанието на майка си ”като се отказа от следването си в колеж.

Проблемите между майката и дъщерята се задълбочили , когато Лопес не се подчини на желанието на майка си "като се отказа от следването си в колеж.

Jennifer Lopez recently opened up about the tough times she had with her parents while growing up, in her new documentary.

“Исках да опитам да танцувам на пълен работен ден“ Започнах да спя на дивана в танцовото студио. Бях бездомна, но ѝ казах: ‘Това е, което трябва да направя”, спомня си Лопес.

Понастоящем Лопес е в добри отношения и с двамата си родители и дори сподели пост в Instagram за Деня на бащата миналата година.

“Татко, обичам те”, написа тя, на което той отговори: “Благодаря ти, мило сърце, обичам те още повече”

В документалния филм Джей Ло признава, че е попадала във връзки, в които е имало насилие.

“Да бъдеш подмятан и малтретиран по този начин не е забавно. Искам да кажа, че никога не съм била във връзка, в която да ме бият, слава Богу,” каза тя.

Jennifer Lopez emotionally recalls toxic past relationships.



"I was never in a relationship where I got beat up, thank God, but I've definitely been manhandled and a couple of other unsavory things...rough...disrespectful." pic.twitter.com/KWEkSJJjtG — Complex (@Complex) February 27, 2024

“Но определено са ме манипулирали и няколко други неприятни неща”, уточни тя, като предпочете да не назовава имената на нито един от бившите си.

Дженифър Лопес се омъжи за Бен Афлек в Лас Вегас през юли 2022 г., последвана от втора свръх-церемония в Джорджия.

Сватбата се състоя две десетилетия, след като влюбените гълъбчета бяха сгодени за първи път в началото на 2000 г.

